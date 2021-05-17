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Türkiye geneli tam kapanma sona erdi! Yeni dönem kademeli normalleşme başladı

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Giriş: 17.05.2021 06:08
Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.
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