19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yine üç maymunu oynadı! FETÖ'cüleri kollamak için A Haber ve Sabah'a baskın yaptılar

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yine üç maymunu oynadı! FETÖ'cüleri kollamak için A Haber ve Sabah'a baskın yaptılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2023 17:04
Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan Almanya'da, firari FETÖ'cülerin ihbarıyla A Haber ve Sabah çalışanlarının evlerine şafak vakti yapılan hukuksuz baskın infiale yol açtı. Türkiye ve Almanya'da gazetecilik meslek örgütleri ayağa kalktı. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan operasyonun, seçim odaklı olarak FETÖ'cüleri kollamak için yapıldığı da ortaya çıktı.
Başkan Erdoğan Sinan Oğan’ı kabul etti
Başkan Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti
Yapıcıoğlu’ndan Özel’e yanıt!
Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt!
PKK’nın yetim bıraktığı şehit çocukları
PKK'nın yetim bıraktığı şehit çocukları
İstanbul’da kritik görüşme
İstanbul'da kritik görüşme
TGC yine üç maymunu oynadı!
TGC yine üç maymunu oynadı!
Seçim ayarlı milliyetçi söylemi mi?
"Seçim ayarlı milliyetçi" söylemi mi?
Yunanistan’a 19 Mayıs tepkisi!
Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Önce Tekirdağ’da sonra İzmir’de büyük ayıp!
Önce Tekirdağ'da sonra İzmir'de büyük ayıp!
Rehavet uyarısı: Herkesten ricamız...
"Rehavet" uyarısı: Herkesten ricamız...
TCG Anadolu yeniden İstanbul’da
TCG Anadolu yeniden İstanbul'da
İşte Atatürk’ün asırlık beylik tabancası!
İşte Atatürk’ün asırlık beylik tabancası!
Daha Fazla Video Göster