Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yine üç maymunu oynadı! FETÖ'cüleri kollamak için A Haber ve Sabah'a baskın yaptılar

Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan Almanya'da, firari FETÖ'cülerin ihbarıyla A Haber ve Sabah çalışanlarının evlerine şafak vakti yapılan hukuksuz baskın infiale yol açtı. Türkiye ve Almanya'da gazetecilik meslek örgütleri ayağa kalktı. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan operasyonun, seçim odaklı olarak FETÖ'cüleri kollamak için yapıldığı da ortaya çıktı.