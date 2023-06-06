Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem! Erdoğan-Paşinyan fotoğrafı ne anlatıyor?

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde psikolojik bir eşik daha aşıldı ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninde davetliler arasında yer aldı. Peki yeni dönemde Ermenistan ile ilişkilerde normalleşme süreci hız kazanır mı? İşte tüm detaylar…

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