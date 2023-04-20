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Türkiye en büyük gaz üretici-tüketici köprüsü! İşte uluslararası doğal gaz projeleri

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Giriş: 20.04.2023 08:58
Türkiye coğrafi konumuyla dünyanın en büyük doğalgaz üreticileri ile tüketicisi arasında köprü görevi görüyor. Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı doğalgaz ambargosu Türkiye'nin önemini gündeme getirdi. Düğümü çözecek ülke olarak Türkiye ön plana çıktı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımların önemi bir kez daha görüldü.
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