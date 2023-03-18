Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm! 5 yılda 300 bin sivil geri döndü

Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Yatırımlarla Afrin yeniden huzur, istikrar ve güven ortamına kavuştu. İşte değişen ve gelişen Afrin…

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