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Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm! 5 yılda 300 bin sivil geri döndü

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Giriş: 18.03.2023 11:24
Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin Afrin bölgesinde başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Yatırımlarla Afrin yeniden huzur, istikrar ve güven ortamına kavuştu. İşte değişen ve gelişen Afrin…
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