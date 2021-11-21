Türkiye ekonomisi neden hedefte? İYİ Partili Durmuş Yılmaz 'Resmi Gazete' spekülasyonuyla ne yapmak istedi?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın 'Resmi Gazete' üzerinden yaptığı algı operasyonu elinde patladı. Söz konusu skandala CHP ve HDP destek verirken söz konusu spekülasyona Türkiye'nin her kesiminden tepki geldi. Peki, muhalefet 'spekülasyon ittifakı' ile ne amaçlıyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu.

"Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" spekülasyonu yapan Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı.

Peki muhalefet 'spekülasyon ittifakı' ile ne amaçlıyor? Türkiye ekonomisi neden hedefte?



Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.



"BÜTÜN DİKKATLERİ RESMİ GAZETE'YE YÖNELTTİ"

Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekten tarihi bir akşam yaşandı. Durmuş Yılmaz bir tweet attı. Akşam 12.00'den sonra Resmi Gazete'ye dikkat dedi. Teyakkuza davet etti. Herkese iyi hafta sonları diliyorum dedi. Bütün dikkatleri Resmi Gazete'ye yöneltti.

İYİ Parti ile HDP arasında gizli bir ittifak var. Perde arkasında yaşanan bir ittifak var. Bu ittifakın ortakları hemen devreye girdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu dedi ki; 'Sizce ne olabilir?'

"SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"

İlerleyen saatlerde bütün dikkatler Resmi Gazete'ye odaklandı. Resmi Gazete'nin sitesine erişim yapılamaz oldu. Devreye Meral Akşener girdi. Sanki Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete'yi engelliyormuş gibi bir tutum segileyerek 'Gündüz huzur yok' gibi cümleler kurdu.

Sonra Resmi Gazete yayınlandı. Ekonomi yönetiminde hiçbir değişiklik yapılmadığı anlaşıldı. Rutin atamalar olduğu anlaşıldı. Sabaha kadar bu üç kişi sessizliğe büründü.

"DURMUŞ YILMAZ BOŞUNA YAPMADI"

Sonra Durmuş Yılmaz, yalan bir özür diledi 'Öngörüm gerçekleşmedi' dedi. Gergerlioğlu ve Akşener ise sessiz kaldı. Bu provokasyon yanlarına kar kaldı. Burada doların artmasına sebep oldular. Durmuş Yılmaz bunu boşuna yapmadı.