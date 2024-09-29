29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi

Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 11:56
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkevi'nin diplomasi üssüne dönüşmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a açılan dava üzerinden algı operasyonu başlatıldı. Türkevi için alınan yangın ruhsatında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Soruşturmada şahin gözlü kamera detayı
Soruşturmada şahin gözlü kamera detayı
Nasrallah MOSSAD’a çalışıyordu!
"Nasrallah MOSSAD'a çalışıyordu!"
Hasan Nasrallah kimdir?
Hasan Nasrallah kimdir?
Nasrallah’ın yerine kim geçecek?
Nasrallah'ın yerine kim geçecek?
2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi
2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi
Bütün şüpheliler yakalandı
"Bütün şüpheliler yakalandı"
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi
Erdoğan’dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu
Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu
Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız"
Türkevi düşmanların hedefi oldu!
Türkevi düşmanların hedefi oldu!
Hizbullah’tan Nasrallah misillemesi!
Hizbullah’tan Nasrallah misillemesi!
Daha Fazla Video Göster