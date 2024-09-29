29 Eylül 2024, Pazar
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Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkevi'nin diplomasi üssüne dönüşmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a açılan dava üzerinden algı operasyonu başlatıldı. Türkevi için alınan yangın ruhsatında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.