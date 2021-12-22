Türkiye dünden bugüne neler yaşadı? Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Türkiye’nin kalkınma hamleleri her seferinde askeri darbeler ekonomik manipülasyonlar ve dış müdahalelerle engellendi. Ülkemizi refaha kavuşturacak yatırımlarla tanıştıran Adnan Menderes idam sehpasına gönderilirken Turgut Özal ise hiç dayanağı olmayan sorunlarla boğuşmaya mecbur edildi. 90’lı yılları siyasi kaos, terör ve ekonomik istikrarsızlığın gölgesinde geçiren Türkiye 2001’de tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklendi. Faiz ve enflasyon sarmalına sokulan ülkemiz çaresiz bırakıldı ve IMF’nin kollarına atıldı. İşte o günlerden bugüne nasıl gelindiğini anlatan o video…

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