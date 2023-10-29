Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 81 ilde büyük coşku

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yüzyılı ülkenin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokaklarda caddelerde yapılan etkinliklere katılıyor. Ülkemizde yaşanan coşkuyu A Haber muhabirleri ekrana taşıdı.

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