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Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! 81 ilde büyük coşku

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 11:47
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun 100. yüzyılı ülkenin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokaklarda caddelerde yapılan etkinliklere katılıyor. Ülkemizde yaşanan coşkuyu A Haber muhabirleri ekrana taşıdı.
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