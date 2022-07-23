Türkiye Çevre Ajansı iddialarına Emine Erdoğan'dan net yanıt: İnanamıyorum hiç ahlaki değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük birçok ülkeye örnek olurken ödülleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Dünya Bankası’nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'ne layık görülen Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı’nı Emine Erdoğan yönetecek" iddialarına da net yanıt verdi. "Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi?" diyen Erdoğan, "Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." ifadelerini kullandı.