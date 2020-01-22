Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Kaza geçiren Bülent Yolcu o anları anlattı

Ankara’da kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören vatandaş koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışmıştı. Bu esnada bir araç kendisine çarptı ve elindeki paralar da etrafa saçıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu, kaza geçiren Bülent Yolcu isimli vatandaşla konuştu. Aracının çekilmesinden dolayı polis ekiplerine tepki gösteren Yolcu, o anları anlattı.