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22.01.2020
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Kaza geçiren Bülent Yolcu o anları anlattı
Ankara’da kuyumcudan döviz aldıktan sonra aracına trafik cezası yazıldığını gören vatandaş koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışmıştı. Bu esnada bir araç kendisine çarptı ve elindeki paralar da etrafa saçıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu, kaza geçiren Bülent Yolcu isimli vatandaşla konuştu. Aracının çekilmesinden dolayı polis ekiplerine tepki gösteren Yolcu, o anları anlattı.
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