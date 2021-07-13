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Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak! Tunus'a tıbbi yardım

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2021 10:26
Güncelleme:13.07.2021 11:17
Türkiye, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus’a tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kolilerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 tipi kargo uçağı Ankara’dan havalandı.

Türkiye'nin korona virüs salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının koordinesinde hazırlanan üzerlerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım kolileri, TSK'ya ait C130 tipi kargo uçağıyla Tunus'a gönderildi.

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan kargo uçağının taşıdığı yardım kolilerinde maske, dezenfektan, solunum cihazı, oksijen ünitesi, test kiti, eldiven ve korona virüs aşısı bulunuyor. Tunus'un başkenti Tunus'a doğru havalanan kargo uçağı Kartaca Havalimanı'na inecek.

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