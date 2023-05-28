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Türkiye bir kez daha sandık başında! Tarihi seçime vatandaşlardan yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2023 11:34
Türkiye, tarihi seçimlerin 2. turu için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'de sona erecek. Vatandaşların akın akın sandık başına gittiği görüntüler seçim heyecanını gözler önüne serdi.
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