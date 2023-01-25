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Türkiye bir kez daha diplomasinin kalbi oluyor! Savaşın 1. yılında İstanbul’da zirve

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Giriş: 25.01.2023 08:58
Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılına girerken, Türkiye bir kez daha diplomasi merkezi olacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landru, 22 Şubat'ta savaşın yıldönümü nedeniyle İstanbul'da büyük bir etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Etkinlikte, savaşın jeopolitik ve ekonomik sonuçlarının ele alınacağını söyledi.
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