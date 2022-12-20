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Türkiye Barolar Birliğinin başörtüsü hazımsızlığı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 16:16
Güncelleme:20.12.2022 16:16
TBB Mali Genel Kurulu, Çanakkale'de gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda, tepki çeken görüntüler yer aldı. Toplantıda konuşma yapmak için kürsüye çıkan divan üyesi başörtülü bir avukata, sözde had bildirmeye çalışan meslektaşları, salonu kitlesel olarak terk etmeye başladı.
Türkiye Barolar Birliğinin başörtüsü hazımsızlığı!
Türkiye Barolar Birliğinin başörtüsü hazımsızlığı!
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