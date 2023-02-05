Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan skandal başörtüsü açıklaması! Laikliğe aykırı

28 Şubat zihniyetiyle devam eden muhalefetin destekçileri de başörtüsüne saldırmaya devam ediyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP'nin fondaş medya kuruluşlarından TELE1'de skandal açıklamalarda bulundu. 'Temel düzenin yıpratılması' diyerek provokasyon yapan Sağkan, "Türban düzenlemesi laikliğe aykırıdır." şeklinde konuştu.