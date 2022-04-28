28 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye-BAE iş dünyası İstanbul’da bir araya geldi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum. İş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız. " ifadelerini kullandı.