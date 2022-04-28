Türkiye-BAE iş dünyası İstanbul’da bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizdeki verimi artırmak üzere daha çok çaba göstereceğimize inanıyorum. İş birliklerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni adımlar atacağız. " ifadelerini kullandı.