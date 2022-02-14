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Türkiye-BAE ilişkileri neden önemli? BAE ile ilişkilerde yeni yol haritası ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.02.2022 16:25
Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı ziyaret ile perçinleniyor. BAE ile ilişkilerde yeni yol haritası ne olacak? Bu ilişkiler bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz değerlendirdi.

Prof. Dr. Vişne Korkmaz'ın açıklamaları:

"Gerçekten çok önemli bir ziyaret. İadeyi ziyaret için açıklanan program gerçekleşmiş oldu. Bunu Körfez için normalleşme sürecine kadar götürebiliriz. Bu ziyaret ile tarafların birbirine güven verdiğini anlıyoruz. İkili ilişkiler büyük bir potansiyel barındırıyor.

Ekonomik ilişkiler de çok önemli. BAE yumuşak güce de oynayan bir ülke buradan kasıt yatırımlar, ticari ilişkiler olarak değerlendirilebilir. Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için bu yumuşak gücünü kullanması önemli görünüyor. Bunu tek hat olarak okumamak lazım.

Körfez ülkeleri özelde de BAE hem ekonomilerini çeşitlendirme ihtiyacı içerisindeler. Bunun içerisinde savunma sanayine yatırım yapıyorlar. Hem de alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyorlar."

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