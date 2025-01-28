Türkiye Azerbaycan ve Özbekistan toplantısı! Üçlü toplantıda kritik başlıklar masada

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları yarın Ankara'da bir araya gelecek. Yapılacak üçlü toplantıda diplomasiden ticarete, ulaştırmadan iletişime kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Üçlü toplantı sonrası bakanlar tarafından Ankara bildirisinin imzalanması bekleniyor.

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