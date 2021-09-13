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Türkiye-Azerbaycan-Pakistan’dan “Üç Kardeş 2021” tatbikatı | İşte keskin nişancılar...

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Giriş: 13.09.2021 19:23
Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikata uygun olarak askerlerin otomatik silah, keskin nişancı tüfeği ve bomba atar kullanarak atış yaptıkları bildirildi.

Öte yandan, dün başlayan Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

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