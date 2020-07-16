Türkiye, Avrupa’ya ders veriyor! Dini özgürlükler konusunda 5 kat öndeyiz

Türkiye'nin Ayasofya'yı tekrar ibadete açma kararı, dünyada büyük ses getirdi. İslam coğrafyasından destek gelirken, Batılı ülkelerden ise tepki geldi. Ancak tablo, farklı dini inançlar için sağlanan ibadet yerleri konusunda, Türkiye'nin Batı ülkelerinin çok önünde yer aldığını gösteriyor. İşte A Haber’in hazırladığı analiz haberi…

Başkan Erdoğan, Ayasofya tekrar aslına rücu ettirilmesiyle ilgili, ''ülkemizde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor. Bu manzara, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışımızın tezahürü.

Ayasofya'yı insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak cami olarak ibadete açacağımızın altını çiziyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.



2011'de cemaat vakıflarının el konulan mallarının iadesi, iadesi yapılamayan mallar içinse tazminat ödenmesine imkan sağlayan Türkiye, dini mekanların korunması gerek duyulması halinde de restorasyonunu sağlıyor...



UZUN YILLAR SONRA AÇILAN AZINLIK İBADETHANELERİ



- Trabzon Sümela Manastırı (90 yıl sonra)

- Van Akdamar Ermeni Surp Haç Kilisesi (95 yıl sonra)

- Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi (32 yıl sonra)

- Edirne Büyük Sinagogu (Avrupa'nın en büyüğü) - 46 yıl sonra

- İstanbul İştipol Sinagogu (65 yıl sonra)

- Batman'daki Aziz Aho Manastırı (100 yıl sonra)



Van Gölü sahilinde bulunan Akdamar Adası'nda, Ermenilere ait Akdamar Kilisesi, 2015'te Edirne Büyük Sinagogu, 2017'de İstanbul'daki Bulgar Kilisesi gibi restorasyonlar, Türkiye'nin farklı inanç gruplarının değerlerine, verdiği önemi gösteriyor...



TÜRKİYE'DE GAYRİMÜSLİMLERİN AYİN VE TÖRENLERİ



2010: Sümela Manastırı'nda 88 yıl sonra ayin düzenlendi.

2015: Holokost kurbanlarını anma töreni yapıldı.



2015: Hanuka Bayramı kutlandı.



2016: Işıklar Bayramı 1922'den sonra İzmir'de kutlandı



2016: Edirne Büyük Sinagogu'nda 41 yıl sonra düğün merasimi yapıldı



2016: TBMM'de pazar ayini için ara verildi



Türkiye'de 180 bin 854 hristiyan ve yaklaşık 20 bin yahudi inancına sahip insan yaşıyor...

Gayrimüslimlerin nüfusun yaklaşık yüzde 0,4'ünü oluşturduğu Türkiye'de,

aralarında yüzlerce yıllık kilise ve havraların da olduğu, 435 ibadethane bulunuyor... Bu da 180 bin 854 hristiyan, ve yaklaşık 20 bin yahudi inancına sahip insan için her 461 kişiye 1 ibadethane düştüğünü gösteriyor...



2002 SONRASI GAYRİMÜSLİMLERE YÖNELİK DEMOKRATİK ADIMLAR



2012: rum yayınevi faaliyete başladı

2015: süryani köyünün ismi iade edildi



2015: 1915 olaylarının yıl dönümündeki ayine türk hükümeti temsilcisi katıldı



2015: ermeni ve süryani vatandaşlar mv. Seçildi



2016: soy kodu uygulaması kaldırıldı





Avrupa ve ABD'de ise durum çok farklı... Rakamlara bakıldığında Türkiye, farklı inançlara sağlanan, ibadet yeri sayısında, Batı'nın 5 kat önünde yer alıyor...



İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun 2018 verilerine göre, ülkede 3 milyon 372 bin 966 müslüman yaşıyor bu da müslümanların 65 milyon 288 bin nüfuslu olduğu ülkenin, yüzde 5,1'ini oluşturduğu anlamına geliyor. Rapora göre ise ülkede 1975 cami bulunuyor. Bu da her 1707 müslüman için bir cami bulunduğunu gösteriyor. Ancak bunlardan sadece 10'u, 4 binden fazla müslümanı ağırlayabiliyor...



2018'de yapılan bir araştırmaya göre ise, ABD'de yaklaşık 3,45 milyon müslüman yaşıyor... Nüfusu 330 milyona yaklaşan ABD'de, müslümanlar toplam nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturuyor. Ancak ABD'de yaklaşık 2 bin 200 cami bulunuyor. Dolayısıyla ülkede yaklaşık her 1600 müslüman için,

bir cami bulunuyor...