Türkiye askerine kritik görev! Bloomberg: Kosova'da KFOR komutasını devralabilir

Türk askerine kritik bir görev daha geliyor. Türkiye'nin Kosova'daki NATO öncülüğündeki Barış Gücü'nün (KFOR) gücünün komutasını bölgede son 10 yılın en şiddetli çatışmalarının ardından bu sonbaharda planlanan bir rotasyonla İtalya'dan devralması bekleniyor.