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Türkiye-Amerika arasında haşhaş krizi! ABD neden haşhaşın yasaklanmasını istedi?

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 12:57
Türk-Amerikan ilişkilerinde 'haşhaş ekimi krizi' 1970'li yıllara damga vurmuştu. Dönemin ABD Başkanı Nixon Türkiye'den haşhaş ekimini yasaklamasını istemiş, bu teklif TBMM'de reddedilince de 12 Mart Muhtırası'na giden süreç başlamıştı. Peki Türkiye'de hükümetin devrilmesine neden olan 'haşhaş' ABD için neden bu kadar önemliydi? Detaylar A Haber’in hazırladığı analiz haberde…
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