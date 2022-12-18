18 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi

Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2022 14:22
Son dakika haberi... Türkiye, Yunanistan ve Almanya arasında gerçekleştirilen 3'lü zirvede, Türkiye-Yunanistan arasında iletişim kanallarının yeniden canlandırılması konusu ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Başkan Erdoğan Katar’a gitti
Başkan Erdoğan Katar'a gitti
A Haber Gabar’daki petrol sahasında
A Haber Gabar'daki petrol sahasında
Gençlerle buluşmadan renkli anlar
Gençlerle buluşmadan renkli anlar
Mısır’a yeki alanı tepkisi
Mısır'a yeki alanı tepkisi
Aysever: HDP’liler bu manzaradan rahatsız
Aysever: "HDP'liler bu manzaradan rahatsız"
Yer yerinden oynayacak!
Yer yerinden oynayacak!
CHP lideri İmamoğlu’ndan istifasını istedi
CHP lideri İmamoğlu'ndan istifasını istedi
İmamoğlu’nun hukuki süreci ne kadar sürecek?
İmamoğlu'nun hukuki süreci ne kadar sürecek?
Akşener’in danışmanından HDP ile ittifak itirafı
Akşener'in danışmanından HDP ile ittifak itirafı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
’’İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar
''İstismar siyaseti yapmaya çalışıyorlar"
Daha Fazla Video Göster