02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sırada! Akbelen provokasyonunu çürüten veriler
Türkiye, son 30 yıldır dünya genelinde orman alanını en çok artıran ülkeler arasına girdi. Birleşmiş Milletler raporuna göre orman büyüme hızı 1990-2000 arasında yüzde 0.18, 2001-2010 yılları arasında yüzde 0.45, 2011-2020 yılları arasında ise yüzde 0.53 oldu. Türkiye'de ayrıca maden gibi ticari faaliyetler için kesilen ormanların yeniden ağaç dikimi zorunluluğu bulunuyor.