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Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sırada! Akbelen provokasyonunu çürüten veriler

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Giriş: 02.08.2023 15:38
Türkiye, son 30 yıldır dünya genelinde orman alanını en çok artıran ülkeler arasına girdi. Birleşmiş Milletler raporuna göre orman büyüme hızı 1990-2000 arasında yüzde 0.18, 2001-2010 yılları arasında yüzde 0.45, 2011-2020 yılları arasında ise yüzde 0.53 oldu. Türkiye'de ayrıca maden gibi ticari faaliyetler için kesilen ormanların yeniden ağaç dikimi zorunluluğu bulunuyor.
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