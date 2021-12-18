Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 3. günü

Bu yıl İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin bugün üçüncü günü. Zirvenin resmi açılışı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika ülkeleri liderlerinin katılımıyla yapılacak. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı.