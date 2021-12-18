18 Aralık 2021, Cumartesi
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Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi | Başkan Erdoğan karşılama törenine katılıyor
Bu yıl İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin bugün üçüncü günü. Zirvenin resmi açılışı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika ülkeleri liderlerini karşılama törenine katıldı. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı.