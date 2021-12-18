Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi | Başkan Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz

Başkan Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye, Afrika ile ilişkilerinde büyük ilerleme kaydetti. Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz." dedi. "Büyükelçi sayımızı 49'a çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "2022-20026 Eylem Planı ortaklığımıza rehberlik edecektir." diye konuştu.