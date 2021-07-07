Türkiye ABD ve İsrail'e insansız hava araçları teknolojisinde meydan okuyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanları ile geliştirdiği SİHA’lar dünyanın gündemindeki yerini koruyor. İngiltere merkezli yayın yapan “Drone Savaşları” internet sitesi Türkiye'nin İsrail ve ABD'ye meydan okuduğunu, Avrupalı güçlerin ise bu teknoloji karşısında uyuduğunu yazdı.

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