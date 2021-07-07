07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye ABD ve İsrail'e insansız hava araçları teknolojisinde meydan okuyor

Türkiye ABD ve İsrail'e insansız hava araçları teknolojisinde meydan okuyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2021 15:42
Güncelleme:07.07.2021 15:43
Türkiye'nin yerli ve milli imkanları ile geliştirdiği SİHA’lar dünyanın gündemindeki yerini koruyor. İngiltere merkezli yayın yapan “Drone Savaşları” internet sitesi Türkiye'nin İsrail ve ABD'ye meydan okuduğunu, Avrupalı güçlerin ise bu teknoloji karşısında uyuduğunu yazdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor!
Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor!
Mehmet Aydın'dan ettin pişmanlık talebi!
Mehmet Aydın'dan ettin pişmanlık talebi!
Mardin'den acı haber: 1 şehit
Mardin'den acı haber: 1 şehit
Otellerde bayram tatili yoğunluğu!
Otellerde bayram tatili yoğunluğu!
CHP'de toplanan 40 milyon TL nerede?
CHP'de toplanan 40 milyon TL nerede?
CHP algı operasyonunda çığır açtı!
CHP algı operasyonunda çığır açtı!
İlk kez A Haber görüntüledi! İşte DNA aşısı
İlk kez A Haber görüntüledi! İşte DNA aşısı
“Tosuncuk” mahkemeye sevk edildi!
“Tosuncuk” mahkemeye sevk edildi!
Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?
Başkan Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplanıyor! MKYK’nın gündemi ne?
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Bakan duyurdu! Kısıtlamasız ilk bayram
Bakan duyurdu! Kısıtlamasız ilk bayram
İhanete “Dur” diyenler A Haber’de
İhanete “Dur” diyenler A Haber’de
Daha Fazla Video Göster