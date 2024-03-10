10 Mart 2024, Pazar
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Türkiye-ABD ortak açıklamasının şifreleri
Türkiye'nin Kuzey Irak'taki terör hedeflerine kara harekatı yapacağının konuşulduğu günlerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı ile görüştü. Bu görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamanın şifreleri ne? ABD ve Türkiye terörle mücadelede hangi adımlar atacak? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.