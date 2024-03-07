07 Mart 2024, Perşembe
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Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem! Gündemde hangi konular var, beklentiler neler? A Haber'de aktarıldı
İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 savaş uçaklarının satışının onaylanmasıyla ilişkilerde önemli bir eşiği atlayan Türkiye ve ABD, dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak Stratejik Mekanizma ile iş birliği alanlarını genişletme ve sorunların çözümünde ilerleme sağlama amacında. Stratejik Mekanizma toplantılarına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık edecek. Fidan’ın temaslarının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın CIA Başkanı William Burns ile yaptığı görüşmelerin hemen ardından gerçekleşmesi Ankara-Washington hattında son dönemde artan diyaloğa işaret ediyor. Gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.