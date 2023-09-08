08 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem! Gözler AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklayacağı raporda

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem! Gözler AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in açıklayacağı raporda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2023 13:35
Avrupa Birliği Komiseri Oliver Varhelyi’nin Ankara ziyareti, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. Gözler Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önümüzdeki haftalarda açıklayacağı raporda. Deyatları A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir?
Seyreltilmiş uranyum mermisi nedir?
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem!
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem!
Alparslan Arslan’ın sır ölümü aydınlandı!
Alparslan Arslan'ın sır ölümü aydınlandı!
Fiyasko! Temel atıldı gerisi yok
Fiyasko! Temel atıldı gerisi yok
Okullarda kantin denetimi!
Okullarda kantin denetimi!
G-20’nin şifreleri! Arka plan hesapları
G-20'nin şifreleri! Arka plan hesapları
Başkan Erdoğan telefonda Taha Akgül ile görüştü
Başkan Erdoğan telefonda Taha Akgül ile görüştü
Başkan Erdoğan Hindistan’a gidiyor
Başkan Erdoğan Hindistan'a gidiyor
Sel zararını kasko karşılayacak mı?
Sel zararını kasko karşılayacak mı?
Sözde Zagros sorumlusu etkisiz hale getirildi
Sözde Zagros sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bombalı eylem yapacaklardı! Yakalandılar
Bombalı eylem yapacaklardı! Yakalandılar
20 yıl sonra PKK’nın elinden kaçtı
20 yıl sonra PKK’nın elinden kaçtı
Daha Fazla Video Göster