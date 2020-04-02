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02.04.2020

Türkiye 7'den70'e tek yürek oldu! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı. "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı" dedi. Erdoğan, "Bu kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" dedi ve Bakanların da yardım kampanyasına maaşlarından bağış yaptığını söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 Türk lirası toplandığını bildirdi. Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. İşte #Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasıyla başlayan yardım çağrısına katkıda bulunan isimler....

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