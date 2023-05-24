Türkiye 28 Mayıs’ta sandığa gidiyor! AK Parti seçim güvenliği için eğitime başladı

Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda seçim güvenliği sınavını başarıyla geçen ak parti, ikinci tur hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yaklaşık 1 milyon görevli seçimin demokrasi şölenine dönüşmesi için sandık başında sorumluluk alacak.

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