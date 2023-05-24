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Türkiye 28 Mayıs’ta sandığa gidiyor! AK Parti seçim güvenliği için eğitime başladı

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 09:22
Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda seçim güvenliği sınavını başarıyla geçen ak parti, ikinci tur hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yaklaşık 1 milyon görevli seçimin demokrasi şölenine dönüşmesi için sandık başında sorumluluk alacak.
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