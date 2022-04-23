Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor. Anıtkabir'de düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çocuklarla geldi. Bakan Özer, çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Gelişmeleri A Haber ekibinden Rüya Akkuş aktardı.

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