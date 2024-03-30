Türkiye 2024 yerel seçimini ahaber.com.tr'den takip edecek! Tüm detayları tek sayfada topladık! Deneyimli editör kadrosu tüm gün sizlerle olacak...

Yerel seçimlere saatler kalırken takipçilerine en sıcak bilgiyi iletmek için hazırlanan ahaber.com.tr'nin seçim sayfası yenilendi. Birbirinden özel içerikleri sizler için tek sayfada toplayan ahaber.com.tr'den şehrinizde ve Türkiye genelinde hangi partinin önde olduğunu anında öğrenebileceksiniz. Diğer yandan ahaber.com.tr'nin deneyimli editör kadrosu uygulamamızın yüklü olduğu cep telefonlarınıza göndereceği bildirimlerle seçime dair en sıcak bilgilerinden anında haberdar olmanızı sağlayacak. İşte tüm detaylar...