Türkiye 2022’de diplomasinin kalbi oldu

2022 yılında Türkiye, dünya diplomasininin merkezi haline geldi. Pek çok uluslararası adım Türkiye'de atıldı. Peki, bu sene diplomasi adına neler yaşandı? Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

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