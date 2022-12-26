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Türkiye 2022’de diplomasinin kalbi oldu

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 14:30
2022 yılında Türkiye, dünya diplomasininin merkezi haline geldi. Pek çok uluslararası adım Türkiye'de atıldı. Peki, bu sene diplomasi adına neler yaşandı? Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
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