Türkiye 20 yılda demir ağlarla örüldü! Ankara-Sivas 12 saatten 2 saate düştü

Türkiye ulaşım alanında büyük bir devrime imza attı. Sadece kara ve hava yolu değil demir yollarında da büyük bir ilerleme kat edildi. Son olarak Ankara-Sivas yüksek hızlı treninin hizmete alınmasıyla; 12 saatlik yol mesafesi sadece iki saate düştü. Bu hatta yolculuğu ilk kez deneyimleme fırsatı bulan yolcular düşüncelerini A Haber'e anlattı.

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