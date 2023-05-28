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Türkiye 2. Tur için sandık başında! CHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 28.05.2023 13:26
Son dakika haberleri… Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullanıyor. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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