Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşmenin detaylarını açıkladı. İllerin risk durumuna göre 4 kategoriye ayrıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların esnetildiğini duyurdu. Erdoğan, yüksek riskli illerde ise kısıtlamaların büyük ölçüde süreceğini vurguladı. Yüz yüze eğitim için de kademeli adım atıldı. Türkiye'nin dört bir yanında A Haber ekipleri canlı yayın noktalarında Türkiye’nin nasıl bir sabaha uyandığını aktardı. İl il Türkiye'nin risk haritasından yola çıkarak Türkiye neler oluyor? Hangi ilde ne yasak, ne serbest! İşte tüm detaylar…

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