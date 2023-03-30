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Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor! Milletvekili kesin aday listesi ne zaman ilan edilecek?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 10:27
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki milletvekili adayları ne zaman belli olacak? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktardı.
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