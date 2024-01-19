Türkiye 1 yılda 3 sıra birden yükseldi! Dünya askeri güç sıralamasında TSK 8. sırada

Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanlarını hazırlayan ABD merkezli global Firepower kuruluşu, 'dünyanın en güçlü orduları 2024' listesini açıkladı. Listede Türkiye bir yılda 3 sıra birden yükseldi. İşte o liste...

2024 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

1. ABD

2. RUSYA

3. ÇİN

4. HİNDİSTAN

5. GÜNEY KORE

6. BİRLEŞİK KRALLIK

7. JAPONYA

8. TÜRKİYE

9. PAKİSTAN

10. İTALYA

11. FRANSA

12. BREZİLYA

13. ENDONEZYA

14. İRAN

15. MISIR

16. AVUSTRALYA

17. İSRAİL

18. UKRAYNA

19. ALMANYA

20. İSPANYA