19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye 1 yılda 3 sıra birden yükseldi! Dünya askeri güç sıralamasında TSK 8. sırada

Türkiye 1 yılda 3 sıra birden yükseldi! Dünya askeri güç sıralamasında TSK 8. sırada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2024 17:11
Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanlarını hazırlayan ABD merkezli global Firepower kuruluşu, 'dünyanın en güçlü orduları 2024' listesini açıkladı. Listede Türkiye bir yılda 3 sıra birden yükseldi. İşte o liste...

2024 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

1. ABD

2. RUSYA

3. ÇİN

4. HİNDİSTAN

5. GÜNEY KORE

6. BİRLEŞİK KRALLIK

7. JAPONYA

8. TÜRKİYE

9. PAKİSTAN

10. İTALYA

11. FRANSA

12. BREZİLYA

13. ENDONEZYA

14. İRAN

15. MISIR

16. AVUSTRALYA

17. İSRAİL

18. UKRAYNA

19. ALMANYA

20. İSPANYA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TSK dünyanın en güçlü 8. ordusu
TSK dünyanın en güçlü 8. ordusu
A Haber muhabirine saldıranlar tutuklandı
A Haber muhabirine saldıranlar tutuklandı
ABD’de art arda Türkiye analizi!
ABD’de art arda Türkiye analizi!
Donanmaya 4 yeni gemi! Önemli açıklamalar
Donanmaya 4 yeni gemi! Önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Donanmanın gurur günü!
Donanmanın gurur günü!
TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler?
TCG Arif Ekmekçi’nin özellikleri neler?
Türk Donanmasında gurur günü
Türk Donanmasında gurur günü
Astronotlar uzayda nasıl uyuyor?
Astronotlar uzayda nasıl uyuyor?
Donanmada gurur günü!
Donanmada gurur günü!
İran Cumhurbaşkanı Reisi geliyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi geliyor
Erdoğan Süleymaniye Camii’nde Kur’an okudu
Erdoğan Süleymaniye Camii'nde Kur'an okudu
Daha Fazla Video Göster