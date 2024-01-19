19 Ocak 2024, Cuma
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ANA SAYFA
Türkiye 1 yılda 3 sıra birden yükseldi! Dünya askeri güç sıralamasında TSK 8. sırada
Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanlarını hazırlayan ABD merkezli global Firepower kuruluşu, 'dünyanın en güçlü orduları 2024' listesini açıkladı. Listede Türkiye bir yılda 3 sıra birden yükseldi. İşte o liste...
2024 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI
1. ABD
2. RUSYA
3. ÇİN
4. HİNDİSTAN
5. GÜNEY KORE
6. BİRLEŞİK KRALLIK
7. JAPONYA
8. TÜRKİYE
9. PAKİSTAN
10. İTALYA
11. FRANSA
12. BREZİLYA
13. ENDONEZYA
14. İRAN
15. MISIR
16. AVUSTRALYA
17. İSRAİL
18. UKRAYNA
19. ALMANYA
20. İSPANYA