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Türker Ertürk bu kez de TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı: Suriye'de toprak bölmekle suçladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 12:02
Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de CHP’nin kanalı Tele 1’de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'de toprak bölmekle suçladı.
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