Türker Ertürk bu kez de TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı: Suriye'de toprak bölmekle suçladı

Daha önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk şimdi de CHP’nin kanalı Tele 1’de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'de toprak bölmekle suçladı.