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08.01.2020

TürkAkım resmen başladı! Erdoğan ve Putin'den tarihi adım |Video son dakika

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek "TürkAkım" İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, projeyi Türkiye ile Rusya işbirliğinin son nişanesi olarak nitelendirdi. İki lider temsili olarak sahneye kurulan özel platformla vanaları temsili olarak açtı ve tarihi projede gaz akımı resmen başlamış oldu. İşte o anlar.

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