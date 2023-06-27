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Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? İki ülke arasında hangi adımların atılacağı A Haber'de yorumlandı

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Giriş: 27.06.2023 00:19
Güncelleme:27.06.2023 00:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerdeki başarısından ötürü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi. Türk-Yunan ilişkileri bundan sonra nasıl ileryeceğine yönelik detaylar A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. Türk-Yunan ilişkilerini ne bekliyor? İşte detaylar...
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