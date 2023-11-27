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Türk-Yunan ilişkilerinde 7 Aralık dönüm noktası! Atina programının detayları belli oldu

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Giriş: 27.11.2023 08:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konseyi Toplantısı için 7 Aralık'ta Atina'da olacak. Toplantı elbette Türk-Yunan sorunlarını çözmeyecek ama iki ülkenin sorun çözme iradesi ve farklılıkların krize dönüşmemesi adına oldukça önemli bir görüşme olacak. İşte detaylar…
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