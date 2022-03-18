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Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri

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Giriş: 18.03.2022 23:19
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'ncı yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların da katılımıyla kurdeleyi besmele çekerek kesti.

1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının kol uçuşu düzenindeki köprü üzerindeki alçak geçişleri nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

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