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Türk Yıldızları KKTC'de göğsümüzü kabarttı

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Giriş: 21.07.2021 14:49
Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamalarında, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan kareler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, uçakların semada ay yıldız çizdiği anlara yer aldı.
Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı
Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı
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