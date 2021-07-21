21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Türk Yıldızları KKTC'de göğsümüzü kabarttı
Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamalarında, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri uçuşundan kareler paylaştı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, uçakların semada ay yıldız çizdiği anlara yer aldı.