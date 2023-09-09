09 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü

Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2023 15:41
Taarruz, eğitim gibi görevleri yanında akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek Hürjet, ilk kez Türk Yıldızları ile uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Hürjet'in Türk Yıldızları ile yaptığı uçuş görülmeye değerdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
Hatay'da çarşı pazar hareketlenmeye başladı
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
BM adil bir yapıya nasıl dönüşür?
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması!
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü
Lider eşleriyle buluşma!
Lider eşleriyle buluşma!
Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı!
Başkan Erdoğan diplomasi turuna hızlı başladı!
G20’nin yıldızı Başkan Erdoğan!
G20'nin yıldızı Başkan Erdoğan!
İstanbul’u bozdu! Yanık merdivenler...
İstanbul'u bozdu! Yanık merdivenler...
Hangi konular masada olacak?
Hangi konular masada olacak?
Ekonomide yeni hedefler neler?
Ekonomide yeni hedefler neler?
İlklerin zirvesi! Tek çıkış rotası var
İlklerin zirvesi! Tek çıkış rotası var
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
İzmir düşmandan nasıl kurtuldu?
Daha Fazla Video Göster