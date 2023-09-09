Türk Yıldızları ile Hürjet uçu gerçekleştirdi! Türk’ün semalarındaki hür ve bağımsız gücü

Taarruz, eğitim gibi görevleri yanında akrobatik gösteri uçağı olarak da kullanılabilecek Hürjet, ilk kez Türk Yıldızları ile uçuş gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Hürjet'in Türk Yıldızları ile yaptığı uçuş görülmeye değerdi.

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