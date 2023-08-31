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Türk Yıldızları Ankara semalarında

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Giriş: 31.08.2023 12:18
Türk Yıldızları TEKNOFEST ankara'da bir gösteri düzenledi.
Türk Yıldızları Ankara semalarında
Türk Yıldızları Ankara semalarında
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